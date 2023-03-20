Ольховский: за игру в финале отдал бы больше плюсов Алькарасу, чем минусов Медведеву

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (3:6, 2:6).
«Могу опять отметить выступление Дани: 19 матчей подряд побеждать — это фантастическое достижение. Держать уровень на протяжении такого времени — это здорово.
Что касается матча с Алькарасом, то Карлос был хорош и у него не было слабых сторон. Поэтому Даниилу нужно было показывать свой лучший теннис. После 19 побед напряжение высокое. Лучшего не получилось в том плане, что не работала подача, может, где-то помешала двойная. Не было лёгких розыгрышей, потому что Алькарас своё почти не отдавал. Я бы больше отдал плюсов игре Алькараса, чем минусов Даниилу. Просто Алькарас был очень хорош — у него на кону стояло очень многое. Он выполнил свою задачу и заслуженно занял первую позицию в рейтинге», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 20 марта 2023
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