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Медведев — о прерванной победной серии: одного матча не хватило до рекорда, это огорчает

Медведев — о прерванной победной серии: одного матча не хватило до рекорда, это огорчает
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что прервал свою победную серию из 19 матчей, уступив испанцу Карлосу Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (3:6, 2:6). Ранее россиянин выиграл три трофея подряд за три недели — в Роттердаме, Дохе и Дубае.

«Чёрт, одного матча не хватило до рекорда. Вот это реально огорчает (улыбается).

Теперь давление будет меньше? Нет, я действительно расстроен. Как-то раз я выиграл 20 матчей подряд. 20 или 21, если не ошибаюсь. По-моему, 20. Было бы круто побить рекорд, чтобы серия шла как можно дольше. Приятно иметь за плечами такие серии. Хорошо себя чувствуешь, поскольку в это время тебе достаются соперники пониже в рейтинге. Но и топ-игроки тоже, конечно. Если только не играешь шесть турниров ATP-250 подряд. Но такое бывает редко. Да, я огорчён тем, как всё закончилось. Но эта серия вселила в меня уверенность. В прошлом году мне не хватало этого. Иногда я доходил до финала, в Цинциннати был в полуфинале, хорошо играл, но недостаточно хорошо для полуфинала. Теперь мне удалось выиграть 19 матчей подряд. Я горжусь этим. Теперь надо выстроить новую серию. Другого пути в теннисе нет», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

«Теперь надо выстроить новую серию побед». Медведев огорчился, что не побил свой рекорд «Теперь надо выстроить новую серию побед». Медведев огорчился, что не побил свой рекорд
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