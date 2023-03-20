ФТУ опубликовала заявление с просьбой не запрещать украинским игрокам играть с россиянами

Федерация тенниса Украины (ФТУ) опубликовала заявление, в котором обратилась к Национальному олимпийскому комитету (НОК) своей страны с просьбой отказаться от возможного запрета украинским игрокам участвовать в турнирах, где также выступают представители России и Беларуси.

«Федерация тенниса Украины совместно с ведущими игроками национальных сборных Украины по теннису обращается в НОК Украины и Министерство молодёжи и спорта Украины с общим заявлением о возможном запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым допущены представители России и Беларуси.

Международная федерация тенниса была первой из крупнейших федераций, остановившей членство национальных федераций России и Беларуси. Команды этих стран дисквалифицированы во всех без исключения командных соревнованиях, включая Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, где россияне были действующими чемпионами обоих соревнований.

Допуск индивидуальных спортсменов производится только под нейтральным «белым» флагом. Профессиональные теннисные туры ATP и WTA поддержали такое решение и ввели такие же ограничения.

К сожалению, несмотря на все попытки Федерации тенниса Украины и профессиональных игроков, руководящие органы тенниса не отстранили индивидуальных атлетов.

Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы.

Такое решение приведёт к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании.

Такое решение станет санкцией не против россиян и белорусов, а против украинцев, каждый на своём уровне продвигающих проукраинскую позицию в каждом уголке мира, где они играют.

Мы можем потерять серьёзный рычаг в информационной войне, не сможем осветить всё, что происходит в нашей стране последний год.

Мы уверены, что каждый должен быть полезен на своём месте.

Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы.

Мы выступаем с позицией продолжать выступать на международных соревнованиях, активизировать борьбу за отстранение игроков из России и Белоруссии. Бить их на кортах по всему миру.

Мы должны продвигать наши общие идеи и ценности по миру. Помогать пострадавшим от происходящего украинцам, насколько это каждый может делать», — говорится в заявлении.

Примечание: некоторые формулировки изменены в соответствии с действующим законодательством РФ.

Напомним, ранее президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил о том, что украинские спортсмены должны отказываться играть с россиянами и белорусами на международных турнирах, и не исключил введения запрета для украинцев на участие в таких соревнованиях.