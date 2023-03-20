Селиваненко: Даниил Медведев будет одним из главных лиц чемпионской гонки в этом сезоне

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко не сомневается, что, несмотря на поражение в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе от Карлоса Алькараса, Даниил Медведев будет претендовать на самые высокие места в этом сезоне.

«Карлос смотрелся свежее Даниила, что неудивительно, если сравнить количество проведённого на корте времени за последние несколько недель. Вернувшись на первую строчку текущей классификации, Карлос задал тон в гонке за лидерство в преддверии начала грунтового сезона.

Даниил, несмотря на завершение своей победной серии, тоже должен быть в целом доволен и, очевидно, будет одним из главных действующих лиц в этой чемпионской гонке», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.