Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников: Алькарас переиграл Медведева. Зачем тупо стоять 4 метра за задней линией?

Кафельников: Алькарас переиграл Медведева. Зачем тупо стоять 4 метра за задней линией?
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (3:6, 2:6).

«Я считаю, что всё было вполне ожидаемо. К сожалению, по результату даже спорить бессмысленно — всё довольно однозначно. Самое печальное, что Даня совсем не мог перестроить свою игру в финале — Алькарас переиграл Медведева. У Даниила есть свой собственный стиль, но на другой переключиться он никак не может. Ему по ходу игры нужно было что-то делать. Зачем было тупо стоять четыре метра за задней линией? Нужно было нейтрализовать лучшие качества Алькараса, который всю игру выходил к сетке», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Теперь надо выстроить новую серию побед». Медведев огорчился, что не побил свой рекорд «Теперь надо выстроить новую серию побед». Медведев огорчился, что не побил свой рекорд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023