Кафельников: Алькарас переиграл Медведева. Зачем тупо стоять 4 метра за задней линией?

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (3:6, 2:6).

«Я считаю, что всё было вполне ожидаемо. К сожалению, по результату даже спорить бессмысленно — всё довольно однозначно. Самое печальное, что Даня совсем не мог перестроить свою игру в финале — Алькарас переиграл Медведева. У Даниила есть свой собственный стиль, но на другой переключиться он никак не может. Ему по ходу игры нужно было что-то делать. Зачем было тупо стоять четыре метра за задней линией? Нужно было нейтрализовать лучшие качества Алькараса, который всю игру выходил к сетке», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.