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Танаси Коккинакис: Рыбакина, похоже, самая милая девушка на свете

Танаси Коккинакис: Рыбакина, похоже, самая милая девушка на свете
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде, австралийский теннисист Танаси Коккинакис высказался о чемпионке Уимблдона-2022, седьмой ракетке мира, представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

«Рыбакина, похоже, самая милая девушка на свете», — написал Коккинакис на своей странице в социальной сети.

Ранее Рыбакина завоевала титул на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финале она нанесла поражение второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко со счётом 7:6 (13:11), 6:4. Отметим, что эта победа стала первой для Рыбакиной над Соболенко в профессиональной карьере. Эти же соперницы встречались в финале Открытого чемпионата Австралии — 2023. В том матче Соболенко одержала победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4 и впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема».

«Каждая игра с ней будет тяжёлой битвой». Откровения Рыбакиной после победы над Соболенко «Каждая игра с ней будет тяжёлой битвой». Откровения Рыбакиной после победы над Соболенко
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