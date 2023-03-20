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«Даже не буду пытаться». Коккинакис — на призыв предложить отношения Елене Рыбакиной

«Даже не буду пытаться». Коккинакис — на призыв предложить отношения Елене Рыбакиной
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде, австралийский теннисист Танаси Коккинакис ответил на острую реакцию фанатов на его комплимент в адрес чемпионки Уимблдона-2022, седьмой ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной.

«Рыбакина, похоже, самая милая девушка на свете», — ранее написал Танаси, что вызвало бурную реакцию общественности. Поклонники начали сводить теннисистов.

«Даже не буду пытаться. Расслабьтесь», — написал Коккинакис на своей странице в социальной сети, добавив эмодзи «смех до слёз».

Ранее Рыбакина завоевала титул на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финале она нанесла поражение второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко со счётом 7:6 (13:11), 6:4.

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