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Стали известны потенциальные соперники Медведева и Рублёва на старте «Мастерса» в Майами

Стали известны потенциальные соперники Медведева и Рублёва на старте «Мастерса» в Майами
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Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 22 марта по 2 апреля.

Возглавил посев соревнований действующий чемпион, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Он пропустит первый раунд, а во втором сыграет либо с Факундо Багнисом (Аргентина), либо с квалифаером/лаки-лузером.

В основную сетку соревнований попали три российских теннисиста – Даниил Медведев (4), Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (14).

Первый соперник Медведева определится в матче Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Бернабе Сапата-Миральес (Испания). Рублёв во втором круге сыграет либо с Александром Бубликом (Казахстан), либо с Джеффри-Джоном Вулфом (США), а Хачанов с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – квалифаер/лаки-лузер.

Интересные противостояния первого круга «Мастерса» в Майами:

Энди Маррей (Великобритания) – Душан Лайович (Сербия);
Уго Умбер (Франция) – Гаэль Монфис (Франция);
Лоренцо Сонего (Италия) – Доминик Тим (Австрия, WC).

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