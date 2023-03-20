Даниил Медведев и Андрей Рублёв прилетели в Мехико, где проведут выставочный матч. Фото

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмой номер рейтинга Андрей Рублёв прибыли в Мехико (Мексика), где проведут выставочный матч.

Коммерческий матч россиян пройдёт в 00:00 мск на стадионе «Пласа Мексико».

Ранее Медведев и Рублёв приняли участие в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Медведев дошёл до финала, где со счётом 3:6, 2:6 проиграл чемпиону US Open — 2022 испанцу Карлосу Алькарасу. По ходу «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Брэндана Накашиму (США), Илью Ивашко (Беларусь), Александра Зверева (Германия), Алехандро Давидович-Фокину (Испания) и Фрэнсиса Тиафо (США). Рублёв же не смог преодолеть стадию 1/8 финала. Он проиграл первой ракетке Великобритании Кэмерону Норри со счётом 2:6, 4:6.