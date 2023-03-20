«Просто хочу знать, как она это подняла». Бьянка Андрееску пошутила о силе Елены Рыбакиной

Чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску отреагировала на фото с награждения чемпионок турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, титул завоевала победительница Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. В финальном матче она обыграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (13:11), 6:4.

«Чёрт возьми, я просто хочу знать, как она это (трофей) подняла», — написала Андрееску, добавив эмодзи «смех до слёз».

Андрееску выигрывала титул в Индиан-Уэллсе в 2019 году. На церемонии она не смогла поднять трофей, который выполнен из хрусталя. Также о тяжести награды в своё время шутила румынка Симона Халеп. Рыбакина держала кубок без видимых проблем.