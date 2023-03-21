Ольховский предположил, кто войдёт в тройку лидеров женского тенниса на ближайшие годы

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский предположил, кто займёт места лидеров женского тенниса в ближайшие годы.

«Рыбакина сыграла в финале против Соболенко мощно и уверенно. Думаю, что тройка Cвёнтек – Соболенко – Рыбакина будет доминировать в женском теннисе в ближайшее время», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Ранее представительница Казахстана Елена Рыбакина завоевала титул на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финале она нанесла поражение второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко со счётом 7:6 (13:11), 6:4. Отметим, что эта победа стала первой для Рыбакиной над Соболенко в профессиональной карьере. Эти же соперницы встречались в финале Открытого чемпионата Австралии — 2023. В том матче Соболенко одержала победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4 и впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема».