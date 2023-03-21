Россиянка Андреева рассказала, как изменились её тренировки после переезда в Канны

128-я ракетка мира и финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 Эрика Андреева рассказала, как выстроена работа её команды в центре Elite Tennis в Каннах. Туда она вместе с сестрой Миррой переехали в 2019-м.
«Сейчас достаточно большая команда: нет одного тренера, с которым я постоянно работаю. В штате, наверное, два-три коуча: иногда с одним выезжаю на турниры, иногда — с другим. Сейчас меня это устраивает, но в будущем хотела бы иметь одного тренера.
80% времени работаю с Жан-Кристофом Форелем. Можно сказать, что вообще с тренерами занимаюсь периодами: два-три месяца с одним, следующие два-три — с другим. Но в центре Elite Tennis, где мы с сестрой Миррой тренируемся, система адаптирована. В этой группе я и несколько тренеров. Раз в четыре дня всегда пишу фидбэк: рассказываю, над чем мы сейчас работаем, что мне не понравилось на протяжении матча или тренировки. Так что каждый тренер в курсе, над чем мы работаем и чему уделяем внимание. Нет такого, что я работаю с одним тренером над одними вещами, с другим — над совершенно противоположными. В каждой группе это больше персональная работа. Но Мирра тоже работает с Жан-Кристофом Форелем. Но когда я с ним уезжаю, Мирра работает с другим — и наоборот. В этом плане всё комфортно устроено.
Пока что общаемся на английском. Французский не сильно продвигается (улыбается). Но, конечно, в скором будущем собираюсь его учить, потому что тогда будет гораздо проще коммуницировать», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью на «Чемпионате» с Эрикой Андреевой читайте сегодня в 10:00
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