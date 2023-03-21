Финалистка юниорского «Шлема» Андреева рассказала, почему перестала работать с психологом

128-я ракетка мира и финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 Эрика Андреева рассказала о работе с теннисным психологом.
«Не могу сказать, что это физиологическая адаптация. Для меня это психологическая проблема: когда ты выходишь на матч, всегда хочется выиграть. И иногда это большое желание мешает: ты настолько хочешь выиграть, что забываешь, что тебе нужно делать на корте. Понимаю, что готова на все 100% физически, но одно без другого не работает. Считаю, опыт на таких больших турнирах поможет в этом: гораздо проще на следующих соревнованиях играть. Много разговариваем об этом с тренерами, обсуждаем моменты — без этого никак. Я сотрудничала с теннисным психологом, но после поняла — это работает только тогда, когда ты уже сам с собой разбираешься: когда ты играешь с игроком, а не с собой. Пока прекратила сотрудничество, потому что понимаю — с моей головой могу справиться только я сама. Психолог в этом мне не поможет», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Эрикой Андреевой читайте на «Чемпионате»:
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