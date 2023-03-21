«Проиграл? Не страшно — у тебя будет хороший ужин». Андреева — о европейском подходе

128-я ракетка мира и финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 Эрика Андреева рассказала, как изменилось её отношение к поражениям.

«Одна из главных моих проблем: я очень болезненно воспринимаю любое поражение. Каждый раз это «маленькая трагедия». Я могу очень много над этим думать, но когда стала работать с французскими, европейскими тренерами, поняла, что они больше учат наслаждаться процессом. Проиграл? Ничего страшного, у тебя будет хороший ужин вечером, ты сможешь отдохнуть, пообщаться. Это просто часть твоей жизни — с этим ничего не поделаешь. Поэтому последние месяца два я отношусь к этому спокойнее: как к части процесса. В любом случае ты всегда будешь проигрывать и всегда будешь выигрывать. От этого никуда не денешься. Нужно понимать, что это часть твоей жизни. И если ты готов с этим жить — каждый раз принимать проигрыши — продолжай.

Чувствовала боязнь, играя по юниорам. Когда ты знаешь, что соперник чуть слабее тебя, у него чуть ниже уровень. И ты, по идее, должен выиграть — понимаешь, какой должен быть результат. Но его боишься не достичь. А когда ты играешь по взрослым, понимаешь, что нужно выгрызать каждое очко, терпеть каждый мяч и только тогда ты получишь какой-то результат», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Эрикой Андреевой читайте на «Чемпионате»: