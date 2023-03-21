Эрика Андреева рассказала, по чему больше всего скучает в России после переезда в Канны

128-я ракетка мира и финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 Эрика Андреева высказалась об адаптации к жизни за рубежом и рассказала, по чему больше всего скучает в России.
«Мы как раз собираемся в Красноярск после турнира в Майями. Соскучилась по родственникам и друзьям, с которыми мы давно не виделись. Как бы банально это ни звучало, но когда ты приезжаешь домой, стараешься больше времени уделить общению с родственниками, друзьями, сделать насущные дела. И для меня это уже ментальный отдых. Ты скучаешь по бабушке с дедушкой, по сёстрам. Когда встречаешься вживую, это помогает — такой буст.
Если честно, не сказала бы, что были с этим проблемы, потому что не особо стараюсь адаптироваться под чей-то менталитет. Для меня ничего не поменялось. Да, я понимаю, что тут немного другие люди, но я пропускаю это и стараюсь не обращать внимания.
Кажется, в этом плане сестре даже проще. Когда мы тренировались в России, не было такого социума. В теннисном центре всё же больше юниоров, игроков — людей, с которыми ты можешь что-то обсудить. Когда мы тренировались в России, было всего несколько человек: Мирра, я, тренер и родители. Всё», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Эрикой Андреевой читайте на «Чемпионате»:
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