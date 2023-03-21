«80% расходов стараюсь покрывать сама». Андреева рассказала, на что тратит призовые

128-я ракетка мира и финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 Эрика Андреева рассказала, на что тратит призовые.

«Когда после турниров у тебя есть немного денег, делаю подарки Мирре, родителям. Для меня это самое приятное. На первые призовые просто, наверное, сходили в очень хороший ресторан. Плюс когда у тебя есть чуть-чуть своих денег и ты выходишь в магазин, то можешь сказать: «Выбирай что хочешь, я тебе подарю». Это мне больше всего нравится делать. Не могу сказать, что трачу призовые на себя, потому что они сейчас уходят на продолжение обустройства процесса: платить за квартиру, тренировки. Почти всё уходит на это. Родители включаются, но сейчас 80% расходов стараюсь покрывать сама. Но они до сих пор помогают.

Горжусь ли собой? Если честно, это всё относительно. Может быть, сейчас я это и могу позволить, но какой невероятный объём средств в меня вложили родители — как материальных, так и ментальных. Не знаю, смогла бы я без этого добиться хотя бы 10% того, что имею. Больше горжусь своими родителями. Таких людей ни разу в жизни не встречала.

Верну ли часть суммы родителям? У нас нет какого-то разделения бюджета, поэтому заработанными средствами родители могут воспользоваться. В этом плане у нас всё построено на доверии. Считаю, что только так и должно быть. Без поддержки родителей ничего бы не было», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Эрикой Андреевой читайте на «Чемпионате»: