Рублёв обыграл Медведева в выставочном матче в Мехико

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, российский теннисист Андрей Рублёв (7-я ракетка мира) обыграл соотечественника, чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева (5-й в рейтинге ATP) в выставочном матче в Мехико (Мексика) – 6:4, 2:6, 7:6(4).
Мероприятие прошло на стадионе «Пласа Мексико», который вмещает более 41 тысячи зрителей. Перед очным противостоянием российских теннисистов состоялся матч парного разряда: колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара обыграли мексиканцев Сантьяго Гонсалеса и Мануэля Санчеса со счётом 6:4, 4:6, 10-8.
Ранее российские теннисисты приняли участие в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Даниил Медведев дошёл до финала, где со счётом 3:6, 2:6 потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса. Андрей Рублёв не смог преодолеть стадию 1/8 финала, проиграв первой ракетке Великобритании Кэмерону Норри со счётом 2:6, 4:6.
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