Мартина Навратилова победила рак

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», уроженка Чехословакии Мартина Навратилова сообщила, что победила рак.

«Насколько известно врачам, рака у меня нет», — приводит слова Навратиловой The Guardian со ссылкой на её интервью журналисту Пирсу Моргану.

Легендарная 66-летняя теннисистка рассказала, что лечение было настоящим испытанием в её жизни. Сообщается, что ей придётся ещё какое-то время проходить лучевую терапию, но в профилактических целях.

«Три дня я провела в полной панике, думая, что могу не отпраздновать следующее Рождество. Я сразу стала составлять в голове список вещей, которые хотела бы успеть сделать. Это может звучать очень примитивно, но я подумала: «На какой крутой машине я хочу ездить, если мне осталось жить около года?»

В ноябре я заметила, что у меня увеличился левый лимфатический узел, и подумала, что это связано с прививкой против опоясывающего лишая, которую мне сделали за неделю до этого. Но пару недель ничего не проходило, поэтому я вызвала врача.

Это был трудный период, потому что в первую неделю я проходила и химиотерапию, и лучевую терапию. Когда тебе становится паршиво, ты не знаешь, причина в том или в другом», — рассказала Навратилова.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года Навратилова заметила увеличение лимфатического узла на своей шее. Мартина сразу обратилась к врачам, биопсия выявила рак горла. Также во время диагностики у неё обнаружили опухоль в груди, она никак не связана с опухолью в горле. В 2010 году легендарная теннисистка успешно прошла лечение от рака груди.

Напомним, в 2010 году легендарная спортсменка также успешно прошла лечение от рака груди.