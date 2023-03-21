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Циципас: давайте защищать нашу планету и сохранять её красоту для будущих поколений

Циципас: давайте защищать нашу планету и сохранять её красоту для будущих поколений
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Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором восхищается природой.

«Природа – одна из самых красивых вещей в мире. То, как листья меняют цвет осенью, шум волн, разбивающихся о берег, красота заснеженного пейзажа. Давайте защищать и лелеять нашу планету, сохранять её красоту для будущих поколений», — написал Циципас.

Напомним, греческий теннисист часто пишет посты на философские темы. Также Циципас зарекомендовал себя как большой ценитель природы. Он нередко выкладывает фотографии из своих путешествий, на которых любуется местной флорой и фауной.

На минувшем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Циципас завершил выступление на стадии второго круга, проиграв австралийскому теннисисту Джордану Томпсону (87-я ракетка мира).

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