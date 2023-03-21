Сафиуллин вышел в основную сетку Miami Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин нанёс поражение австрийцу Филипу Мисоличу (6:3, 6:3) в решающем матче за выход в основную сетку турнира «Мастерса» в Майами, матчи которого пройдут с 22 марта по 2 апреля.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

Сафиуллин выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Мисолич один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни один брейк-пойнт.

На данный момент Сафиуллин занимает 104-е место в рейтинге ATP. Мисолич находится на 150-й строчке.

Действующим обладателем титула в Майами является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Призовой фонд соревнований составляет $ 8 800 000.