Сафиуллин вышел в основную сетку Miami Open
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Российский теннисист Роман Сафиуллин нанёс поражение австрийцу Филипу Мисоличу (6:3, 6:3) в решающем матче за выход в основную сетку турнира «Мастерса» в Майами, матчи которого пройдут с 22 марта по 2 апреля.
Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.
Сафиуллин выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Мисолич один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни один брейк-пойнт.
На данный момент Сафиуллин занимает 104-е место в рейтинге ATP. Мисолич находится на 150-й строчке.
Действующим обладателем титула в Майами является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.
Призовой фонд соревнований составляет $ 8 800 000.
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