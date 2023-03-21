Фото: Вероника Кудерметова встретилась с известным бойцом MMA Алистаром Оверимом

11-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото с известным голландским бойцом смешанных единоборств Алистаром Оверимом.
Фото: личный архив Кудерметовой
Кудерметова готовится к выступлению на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 21 марта по 2 апреля.
25-летняя Кудерметова – чемпионка одного турнира на уровне WTA, а именно Чарльстона-2021. Также Вероника является победительницей прошлогоднего Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Она завоевала титул вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.
Алистар Оверим за время карьеры выступал в нескольких промоушенах, в частности в UFC. В последнем поединке в промоушене Даны Уайта Алистар встречался с россиянином Александром Волковым и проиграл ему.
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