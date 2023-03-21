Сиюй Ван уверенно обыграла 15-летнюю Бренду Фрухвиртову в матче 1-го круга Miami Open

В Майами (США) завершился матч первого круга турнира WTA-1000 Miami Open, в котором 58-я ракетка мира китаянка Сиюй Ван нанесла поражение 15-летней чешской теннисистке Бренде Фрухвиртовой (6:0, 7:5).

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

Ван сделала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Следующей соперницей китаянки станет хорватская теннисистка Петра Мартич.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000.