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«Соболенко тактически неправильно сыграла». Анастасия Мыскина — о финале Индиан-Уэллса

«Соболенко тактически неправильно сыграла». Анастасия Мыскина — о финале Индиан-Уэллса
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Победительница «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая теннисистка Анастасия Мыскина высказалась о финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла победительницу Australian Open белоруску Арину Соболенко.

«На данный момент Рыбакина находится в потрясающей форме. Она выиграла турнир и играет лучше всех на данный момент. В матче Рыбакиной и Соболенко Арина, на мой взгляд, тактически неправильно сыграла. Она могла бы обыграть Рыбакину, если бы в определённый момент не играла ей под правую. Пусть это будет звучать слишком просто, но тем не менее. Начнём с того, насколько шикарно Рыбакина отыграла справа. Возникает вопрос, почему Арина, видя, откуда соперница ошибается чаще, в самый нужный момент, подаёт ей под лучшую и сильную руку. Я этого не поняла», — сказала Мыскина в эфире You-Tube-канала «Больше!»

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