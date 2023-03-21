Павел Котов вышел в основную сетку «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Павел Котов (117-я ракетка мира) без проблем обыграл молдаванина Раду Албота (110-я ракетка мира) в решающем матче за выход в основную сетку турнира «Мастерс» в Майами.

Павел Котов одержал победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Павел Котов выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. Раду Албот дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал ноль брейк-пойнтов из одного заработанного.

Действующим обладателем титула в Майами является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. Призовой фонд соревнований у мужчин составляет $ 8 800 000. Турнир пройдёт с 22 марта по 2 апреля.