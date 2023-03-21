Бенуа Пэр обыграл Танаси Коккинакиса и вышел в основную сетку Miami Open

170-я ракетка мира, французский теннисист Бенуа Пэр нанёс поражение австралийцу Танаси Коккинакису (94-й номер рейтинга ATP) в матче за выход в основную сетку Miami Open (6:4, 4:6, 7:5).

Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.

Пэр выполнил 20 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Коккинакис 18 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

Эта победа стала седьмой для француза в восьми последних матчах.

Матчи основной сетки Miami Open пройдут с 22 марта по 2 апреля. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Призовой фонд соревнований составляет $ 8 800 000.