Бенуа Пэр обыграл Танаси Коккинакиса и вышел в основную сетку Miami Open
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170-я ракетка мира, французский теннисист Бенуа Пэр нанёс поражение австралийцу Танаси Коккинакису (94-й номер рейтинга ATP) в матче за выход в основную сетку Miami Open (6:4, 4:6, 7:5).
Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.
Пэр выполнил 20 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Коккинакис 18 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми.
Эта победа стала седьмой для француза в восьми последних матчах.
Матчи основной сетки Miami Open пройдут с 22 марта по 2 апреля. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.
Призовой фонд соревнований составляет $ 8 800 000.
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