Родина обыграла американку Перу и вышла во второй круг турнира в Майами

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла американку Бернарду Перу в матче первого круга турнира WTA-1000 в Майами (6:3, 6:4). Встреча прошла на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Грэндстэнд». Теннисистки играли на хардовом покрытии.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.

Россиянка не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Её соперница три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала три брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге соперницей Родиной станет теннисистка из Польши Магда Линетт.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.