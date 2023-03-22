Родина обыграла американку Перу и вышла во второй круг турнира в Майами
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Российская теннисистка Евгения Родина обыграла американку Бернарду Перу в матче первого круга турнира WTA-1000 в Майами (6:3, 6:4). Встреча прошла на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Грэндстэнд». Теннисистки играли на хардовом покрытии.
Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.
Россиянка не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Её соперница три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала три брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге соперницей Родиной станет теннисистка из Польши Магда Линетт.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
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