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Родина обыграла американку Перу и вышла во второй круг турнира в Майами

Родина обыграла американку Перу и вышла во второй круг турнира в Майами
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Российская теннисистка Евгения Родина обыграла американку Бернарду Перу в матче первого круга турнира WTA-1000 в Майами (6:3, 6:4). Встреча прошла на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Грэндстэнд». Теннисистки играли на хардовом покрытии.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.

Россиянка не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Её соперница три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала три брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге соперницей Родиной станет теннисистка из Польши Магда Линетт.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Майами (ж). 1-й круг
22 марта 2023, среда. 01:30 МСК
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Евгения Родина
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
Комментарии
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