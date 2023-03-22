Майами — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей первого игрового дня

Завершился первый игровой день турнира категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее интересными результатами.

Теннис. WTA-1000. Майами. Первый игровой день. Результаты

Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Сиюй Ван (Китай) — 0:6, 5:7.

Элисе Мертенс (Бельгия) — Алисия Паркс (США) — 6:1, 6:4.

Камила Джорджи (Италия) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4)

Бернарда Пера (США) — Евгения Родина (Россия) — 3:6, 4:6.

Анна Калинская (Россия) — Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) — 6:4, 6:2.

Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.