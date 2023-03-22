Ига Свёнтек снялась с турнира в Майами из-за травмы

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек снялась с турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Причиной такого решения стала травма бедра, которую она получила на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США).
«Это было очень трудное решение, но я уверена, что здоровье важнее всего.Вы знаете, что в Дохе и после неё я боролась с сильной инфекцией. После этого мне разрешили играть, но сильный приступ кашля привёл к травме рёбер. К сожалению, я всё ещё испытываю дискомфорт и сильную боль. Мой доктор подготовил план лечения. Мне понадобится перерыв, чтобы восстановиться»», — написала Свёнтек в своих социальных сетях.
Напомним, на турнире WTA-1000 в Идиан-Уэллсе Свёнтек (1) дошла до полуфинала, где разгромно проиграла будущей чемпионке казахстанке Елене Рыбакиной (10) со счётом 2:6, 2:6. «Я полностью выложилась, но Елена была сильнее. К сожалению, я испытывала дискомфорт и боль в рёбрах, и мне было трудно показывать высочайший уровень», — заявила Ига после матча.
Турнир в Майами стартовал 21 марта. Действующая чемпионка Свёнтек во втором круге должна была сыграть с американкой Клэр Лю. В основной сетке Игу заменит лаки-лузер Юлия Грабер (Австрия).
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