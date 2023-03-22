«Как у тебя получается быть такой милой?» Бадоса отреагировала на новые фото Соболенко

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях серию фотографий из Индиан-Уэллса (США).

«Хайлайты из Индиан-Уэллса. Спасибо турниру за воспоминания. Увидимся в следующем году», — подписала фотографии Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Напомним, на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Соболенко (2) дошла до финала, где со счётом 6:7 (11:13), 4:6 проиграла чемпионке Уимблдона-2022 казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (10). В данный момент Соболенко готовится к выступлению на турнире в Майами (США).

На пост отреагировала бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса. «Как у тебя получается быть такой милой?» — написала Бадоса в комментариях.