18-летняя россиянка Эрика Андреева вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами
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18-летняя российская теннисистка Эрика Андреева пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В матче первого круга обладательница уайлд-кард Андреева обыграла 18-летнюю американку Эшлин Крюгер (WC) со счётом 7:5, 6:2. Их встреча продлилась 1 час 34 минуты. Андреева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Крюгер один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта.
Следующей соперницей Андреевой станет 27-я ракетка мира китаянка Чжан Шуай (26).
Общий призовой фонд престижного турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
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