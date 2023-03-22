18-летняя россиянка Эрика Андреева вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами

18-летняя российская теннисистка Эрика Андреева пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче первого круга обладательница уайлд-кард Андреева обыграла 18-летнюю американку Эшлин Крюгер (WC) со счётом 7:5, 6:2. Их встреча продлилась 1 час 34 минуты. Андреева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Крюгер один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Андреевой станет 27-я ракетка мира китаянка Чжан Шуай (26).

Общий призовой фонд престижного турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.