«Нет никаких сожалений и сильного экстаза». Евгений Кафельников — о своей карьере
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о своей карьере.
«Я очень объективно оцениваю свои возможности. Не ставлю целей, которые не могу достичь. Я не ставил себе цели выиграть Уимблдон. Это не моё, я просто по определению не могу его выиграть. Поэтому когда мы выиграли Кубок Дэвиса, у меня просто отлегло. Я понял, что всех спортивных вершин, которых хотел, я достиг.
Полностью ли раскрыл свой потенциал? Да. Да. Я выиграл ровно столько, сколько должен был выиграть. Поэтому у меня нет никаких сожалений, что я мало сделал. И нет сильного экстаза от того, что я слишком много сделал», — приводит слова Кафельникова Sports.ru.
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