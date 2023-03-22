«Нет никаких сожалений и сильного экстаза». Евгений Кафельников — о своей карьере

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о своей карьере.

«Я очень объективно оцениваю свои возможности. Не ставлю целей, которые не могу достичь. Я не ставил себе цели выиграть Уимблдон. Это не моё, я просто по определению не могу его выиграть. Поэтому когда мы выиграли Кубок Дэвиса, у меня просто отлегло. Я понял, что всех спортивных вершин, которых хотел, я достиг.

Полностью ли раскрыл свой потенциал? Да. Да. Я выиграл ровно столько, сколько должен был выиграть. Поэтому у меня нет никаких сожалений, что я мало сделал. И нет сильного экстаза от того, что я слишком много сделал», — приводит слова Кафельникова Sports.ru.