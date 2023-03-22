Соболенко: тяжело осознавать, что существует много людей, ненавидящих тебя без причины

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об атмосфере вокруг своей персоны в туре на фоне ситуации на Украине.
«Мне действительно было тяжело, потому что я никогда до этого не сталкивалась с таким количеством хейта в раздевалке. В социальных сетях всплывает много хейтеров, когда ты проигрываешь матчи, но в раздевалке я никогда с этим не сталкивалась. Было очень тяжело осознавать, что существует так много людей, которые ненавидят тебя безо всякой на то причины. Я ничего им не сделала.
Было очень тяжело, но сейчас становится лучше. У меня было несколько, не то чтобы стычек, скорее каких-то странных разговоров даже не с теннисистками, а с членами их команды. Это был тяжёлый период. Но теперь становится лучше», — приводит слова Соболенко Daily Mail.
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