Евгений Кафельников рассказал о своей нынешней деятельности в Федерации тенниса России

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал о своей нынешней деятельности.
«Занят очень плотно. Как вы знаете, я вице-президент Федерации тенниса России, отвечаю за детско-юношеский теннис. В основном это возраст от 12 до 14-15 лет. Смотрю, кто как играет, пытаюсь найти талантливых юниоров, которые потенциально могут рано или поздно заиграть на довольно-таки высоком уровне.
Приходится много ездить? Ну нет, в основном все в Москве. Здесь проходит очень много разных детских соревнований – каждые выходные. Естественно, я не на все хожу, но турниры высшей категории смотрю. Федерация сейчас действительно очень много вливает в детско-юношеский теннис. Сами видите, что происходит – выезды на турниры сейчас становятся очень затратными, поэтому по возможности помогаем.
Конечно, ресурсов всегда не хватает и для реализации разных проектов всегда хочется больше. Но сейчас в федерацию поступают бюджетные деньги – деньги от букмекеров на поддержку развития спорта. И поскольку теннис – один из самых ходовых видов [у букмекеров], то идут существенные отчисления от государства», — приводит слова Кафельникова Sports.ru.
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