Кафельников — о триумфальном «РГ»-1996: понимал, что мало кто меня может обыграть

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о триумфальном для себя «Ролан Гаррос» — 1996.
«Как чувствовал себя перед «Ролан Гаррос» — 1996? Шикарно. Я понимал, что мало кто меня может обыграть. В апреле я выиграл в Праге первый турнир на грунте, играл просто блестяще.
Наверное, это всё звенья одной цепи. Мы очень много работали и играли, я получал огромный опыт через эти матчи. Моя психологическая устойчивость была просто феноменальной. Я знал, что при любом счёте у меня есть шанс выиграть – даже при 0:2 по сетам. Тогда у меня была такая феноменальная уверенность.
Я вышел в полуфинал турнира в Гамбурге, перед «Ролан Гаррос» в одну калитку выиграл три матча на командном чемпионате мира в Дюссельдорфе. И все эти элементы в совокупности давали мне такую уверенность.
С самого первого раунда у меня были ощущения, что могу выиграть турнир. И за весь «Ролан Гаррос» я проиграл только один сет – Рихарду Крайчеку. И то по случайности – тай-брейк третьего сета в четвертьфинале. А больше никому.
Многие будут говорить про условия – жарко, корты быстрые, мячи быстрые и так далее. Но я обыгрывал довольно неплохих грунтовых теннисистов: Гало Бланко, Феликса Мантилью, Франсиско Клавета. Нельзя сказать, что был лёгкий проход к титулу. Абсолютно нет.
Когда я осознал, что сделал что-то историческое? Сразу. Ты выигрываешь первый для себя турнир «Большого шлема», ты первый россиянин. Единственное, я помню, что сам себе говорил: если ты его не выиграешь, то второго шанса может и не представиться. С таким настроем я выходил и играл финал. У меня не было чёткого… Нет, наверное, я лукавлю. Наверное, я понимал, что буду играть долго и что шансы будут. Но я хотел себя таким образом настроить, чтобы всё, что у меня на тот момент было, я оставил на корте. И я это сделал и добился победы», — приводит слова Кафельникова Sports.ru.
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