Тренер Даниила Медведева: Карлос Алькарас — это Майк Тайсон в теннисе
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Жиль Сервара, тренер чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева, прокомментировал поражение подопечного от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Алькараса.
«Он – Майк Тайсон в теннисе из-за того, как может реагировать ракеткой на удары справа. В финале Индиан-Уэллса были удары, из-за которых Даниилу приходилось смещаться на 10 метров из-за их невероятной мощи и скорости, именно так он не оставляет своим соперникам шансов. Мы ожидали, что он будет ошибаться, но он ясно дал понять, что не может потерпеть неудачу. Нам придётся искать его слабые места в будущем», — приводит слова Сервары L'Equipe.
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