Анна Блинкова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче первого круга Блинкова обыграла немецкую спортсменку Юле Нимайер со счётом 6:4, 6:1. Их встреча продлилась 1 час 34 минуты. Блинкова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 14. На счету Нимайер три эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующей соперницей Блинковой станет 27-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова.

Общий призовой фонд престижного турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.