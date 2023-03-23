Монфис не смог доиграть матч первого круга «Мастерса» в Майами из-за травмы

Французский теннисист Гаэль Монфис (210-я ракетка мира) снялся с матча с соотечественником Уго Умбером в первом круге «Мастерса» в Майами, матчи которого проходят с 22 марта по 2 апреля.

Монфис отказался от дальнейшей борьбы в первом сете при счёте 3:3. Умбер продолжит выступление на турнире, его следующим соперником станет сербский теннисист Миомир Кецманович.

Напомним, Монфис не выступал более полугода из-за травмы. Первым турниром Гаэля после возвращения стал «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Там Монфис проиграл в первом круге австралийцу австралийцу Джордану Томпсону (87-я ракетка мира).

Действующим обладателем титула в Майами является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Призовой фонд соревнований составляет $ 8 800 000.