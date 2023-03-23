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Монфис не смог доиграть матч первого круга «Мастерса» в Майами из-за травмы

Монфис не смог доиграть матч первого круга «Мастерса» в Майами из-за травмы
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Французский теннисист Гаэль Монфис (210-я ракетка мира) снялся с матча с соотечественником Уго Умбером в первом круге «Мастерса» в Майами, матчи которого проходят с 22 марта по 2 апреля.

Монфис отказался от дальнейшей борьбы в первом сете при счёте 3:3. Умбер продолжит выступление на турнире, его следующим соперником станет сербский теннисист Миомир Кецманович.

Напомним, Монфис не выступал более полугода из-за травмы. Первым турниром Гаэля после возвращения стал «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Там Монфис проиграл в первом круге австралийцу австралийцу Джордану Томпсону (87-я ракетка мира).

Действующим обладателем титула в Майами является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Призовой фонд соревнований составляет $ 8 800 000.

Майами (м). 1-й круг
23 марта 2023, четверг. 02:10 МСК
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
3 		   
3 		   
         
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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