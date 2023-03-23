Джон Иснер сенсационно проиграла соотечественнику на старте турнира в Майами

Американский теннисист Эмилио Нава нанёс поражение соотечественнику, спортсмену из США, Джону Иснеру (7:6 (7:5), 7:6 (7:4) в матче первого круга «Мастерса» в Майами, матчи которого проходят с 22 марта по 2 апреля.

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.

Нава выполнил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. Иснер 15 раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В матче второго круга турнира Нава сыграет с другим американцем Тайлером Фритцем, который начнёт выступление на турнире со второго круга.

Действующим обладателем титула в Майами является первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас. Общий призовой фонд престижного турнира в Майами составляет $ 17,6 млн.