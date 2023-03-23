Майами — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 2-го игрового дня
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Сегодня, 22 марта, в Майами (США) завершился второй игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами женской части соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Майами. Результаты второго игрового дня
Анна Блинкова (Россия) – Юле Нимайер (Германия) – 6:4, 6:1.
Варвара Грачёва (Россия) – Марина Заневская (Бельгия) – 6:1, 7:5.
Бьянка Андрееску (Канада) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:3, 3:6, 6:2.
Эрика Андреева (Россия) – Эшлин Крюгер (США) – 7:5, 6:2.
Со всеми результатами первого игрового дня можно ознакомиться здесь.
Общий призовой фонд соревнований у женщин составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
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