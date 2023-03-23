Майами — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 2-го игрового дня

Сегодня, 22 марта, в Майами (США) завершился второй игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами женской части соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Результаты второго игрового дня

Анна Блинкова (Россия) – Юле Нимайер (Германия) – 6:4, 6:1.

Варвара Грачёва (Россия) – Марина Заневская (Бельгия) – 6:1, 7:5.

Бьянка Андрееску (Канада) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:3, 3:6, 6:2.

Эрика Андреева (Россия) – Эшлин Крюгер (США) – 7:5, 6:2.

Со всеми результатами первого игрового дня можно ознакомиться здесь.

Общий призовой фонд соревнований у женщин составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.