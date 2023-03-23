Майами — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей второго игрового дня

Сегодня, 23 марта, в Майами (США) пройдёт второй игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием мужской части соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Майами. Расписание второго игрового дня
Федерико Кория (Аргентина) — Иржи Легечка (Чехия) – начало в 18:00 мск.
Йосуке Ватануки (Япония, Q) — Бенуа Пэр (Франция, Q) – начало приблизительно в 21:00 мск.
Грегуар Баррер (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) – начало приблизительно в 00:00 мск.
Павел Котов (Россия, Q) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – начало приблизительно в 00:00 мск.
Лоренцо Сонего (Италия) — Доминик Тим (Австрия, WC) – начало не раньше 2:00 мск.
С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.
Матчи основной сетки «Мастерса» в Майами пройдут с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд соревнований у мужчин составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас.
- 23 марта 2023
-
15:00
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:03
-
12:24
-
12:17
-
11:14
-
10:28
-
10:00
-
09:40
-
09:00
-
06:20
-
04:09
-
03:16
-
03:10
-
01:53
-
01:36
-
00:57
-
00:03
- 22 марта 2023
-
23:30
-
23:03
-
22:47
-
22:14
-
21:49
-
21:18
-
20:58
-
20:21
-
20:21
-
19:45
-
18:57
-
17:50
-
16:26
-
15:36
-
15:00