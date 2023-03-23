Майами — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей второго игрового дня

Сегодня, 23 марта, в Майами (США) пройдёт второй игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием мужской части соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Расписание второго игрового дня

Федерико Кория (Аргентина) — Иржи Легечка (Чехия) – начало в 18:00 мск.

Йосуке Ватануки (Япония, Q) — Бенуа Пэр (Франция, Q) – начало приблизительно в 21:00 мск.

Грегуар Баррер (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) – начало приблизительно в 00:00 мск.

Павел Котов (Россия, Q) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – начало приблизительно в 00:00 мск.

Лоренцо Сонего (Италия) — Доминик Тим (Австрия, WC) – начало не раньше 2:00 мск.

С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Майами пройдут с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд соревнований у мужчин составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас.