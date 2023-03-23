Кафельников: моей проблемой всегда было то, что я мог потерять уверенность и проиграть

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников порассуждал о главной проблеме в своей карьере.
«Моей главной проблемой всегда было то, что я мог потерять уверенность и проиграть кому угодно. А главной целью было удержание этой уверенности. Мы возвращаемся к тому, что все говорили, талантливый я или не талантливый. Но я сугубо работяга. И через работу я приобретал уверенность. Как только она пропадала – все.
Поэтому мне были необходимы эти матчи, было необходимо постоянно поддерживать это психологическое состояние. Если я выбивался из игровой практики, мне становилось очень тяжело — несмотря на очень большой опыт. Нет, я не думаю, что если бы играл меньше, то результаты были бы лучше», — приводит слова Кафельникова Sports.ru.
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