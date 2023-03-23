Карлос Алькарас и Александр Зверев посетили матч НБА между «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс»

Испанский теннисист Карлос Алькарас (первая ракетка мира) и немец Александр Зверев (15-я ракетка мира) посетили матч НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:120.

Фото: «Майами Хит»

Фото: «Майами Хит»

Карлос Алькарас и Александр Зверев завтра, 24 марта, со второго круга начнут выступление на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Испанец является действующим победителем турнира. В прошлом году он в финале обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:4.

Самым результативным игроком матча стал представитель «Майами» американец Джимми Батлер, заработавший 35 очков, сделавший четыре подбора и девять передач. Самым результативным у гостей стал канадский баскетболист Ар Джей Барретт. На его счету 26 очков, шесть подборов и пять передач.