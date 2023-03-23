Матс Виландер сравнил Арину Соболенко, Елену Рыбакину и Игу Свёнтек с «Большой тройкой».

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер сравнил теннисисток Арину Соболенко, Елену Рыбакину и Игу Свёнтек с «Большой тройкой».

«Невероятная заслуга Соболенко, Рыбакиной и Свёнтек в том, что после завершения карьеры Серены Уильямс у нас появились новые чемпионки. Даже три! Когда Крис Эверт сравнивает их с Роджером, Рафой и Новаком, называя «Большой тройкой», я понимаю, что она имеет в виду, потому что у них у всех есть своё оружие, и когда они в лучшей форме, то не думаю, что есть теннисистка, которая может побеспокоить их.

Я думаю, что Свёнтек будет доминировать, она будет Надалем в «Большой тройке». Соболенко нужны более быстрые корты. Я считаю, что она двигается немного лучше, чем Рыбакина, но она не так последовательна. Таким образом, более быстрый корт был бы лучше для нее, которым является Открытый чемпионат Австралии.

Рыбакина может играть где угодно. Абсолютно. И она может быть той, которая может принести проблем больше, чем те двое, потому что Рыбакина спокойна. Это то отношение, которое, делает её похожей на Джоковича», — приводит слова Виландера Eurosport.