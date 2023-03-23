«Не мог поверить». Борис Беккер рассказал, как русская модель сообщила ему о беременности

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер раскрыл подробности скандальной связи с моделью русско-нигерийского происхождения Анжелой Ермаковой. Беккер имеет от неё дочь Анну.

Напомним, Беккер имел с Ермаковой случайную сексуальную связь в 1999 году. В 2001-м Анжела объявила, что Борис – отец её дочери. За этим последовал судебный процесс, где защита Беккера утверждала, что Анжела похитила сперму Беккера посредством орального секса и оплодотворила себя искусственно без его согласия. После того как отцовство Беккера было подтверждено ДНК-экспертизой, он отказался от всех претензий к россиянке, признал ребёнка своим и согласился с решением суда о выплате Ермаковой денежной компенсации.

Беккер поделился, как Ермакова сообщила ему о беременности.

«Она вошла, на ней было большое пальто. Она сняла пальто, оказалось, что она на довольно позднем сроке беременности. Я просто не мог в это поверить. Звонок прозвучал слишком поздно», — сказал Беккер в трейлере документального сериала «Бум! Бум! Мир vs Борис Беккер».