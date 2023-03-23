Паула Бадоса пробилась в 3-й круг турнира в Майами, где может сыграть с Еленой Рыбакиной

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 2 апреля.

В стартовом для себя матче Бадоса (21) обыграла немку Лауру Зигемунд (Q) со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 52 минуты. Бадоса пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Зигемунд ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта.

В следующем матче Бадоса сыграет либо с казахстанкой Еленой Рыбакиной (10), либо с россиянкой Анной Калинской.

Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.