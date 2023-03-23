Стал известен первый соперник Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами
Поделиться
Определился первый соперник чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна (84-й номер рейтинга ATP).
В матче первого круга Карбальес-Баэна встречался с соотечественником Бернабе Сапата-Миральесом (41-я ракетка мира). Карбальес-Баэна выиграл девять геймов подряд (6:0, 3:0), после чего Бернабе снялся с матча.
В общей сложности матч теннисистов продлился 49 минут. Карбальес-Баэна один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Сапата-Миральеса ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.
Комментарии
- 23 марта 2023
-
21:33
-
21:11
-
20:54
-
20:34
-
20:19
-
19:51
-
19:34
-
18:55
-
18:52
-
18:33
-
18:05
-
16:34
-
16:16
-
15:37
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:03
-
12:24
-
12:17
-
11:14
-
10:28
-
10:00
-
09:40
-
09:00
-
06:20
-
04:09
-
03:16
-
03:10
-
01:53
-
01:36
-
00:57
-
00:03
Партнерский контент