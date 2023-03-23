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Стал известен первый соперник Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами

Стал известен первый соперник Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами
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Определился первый соперник чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна (84-й номер рейтинга ATP).

В матче первого круга Карбальес-Баэна встречался с соотечественником Бернабе Сапата-Миральесом (41-я ракетка мира). Карбальес-Баэна выиграл девять геймов подряд (6:0, 3:0), после чего Бернабе снялся с матча.

В общей сложности матч теннисистов продлился 49 минут. Карбальес-Баэна один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Сапата-Миральеса ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Майами (м). 1-й круг
23 марта 2023, четверг. 20:30 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3  
0 		0  
         
Бернабе Сапата-Миральес
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
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