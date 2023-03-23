Стал известен первый соперник Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами

Определился первый соперник чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна (84-й номер рейтинга ATP).

В матче первого круга Карбальес-Баэна встречался с соотечественником Бернабе Сапата-Миральесом (41-я ракетка мира). Карбальес-Баэна выиграл девять геймов подряд (6:0, 3:0), после чего Бернабе снялся с матча.

В общей сложности матч теннисистов продлился 49 минут. Карбальес-Баэна один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Сапата-Миральеса ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.