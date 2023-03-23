Аслан Карацев готовился к старту грунтового сезона в академии Рафаэля Надаля. Фото

Бывшая 14-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев опубликовал в социальных сетях совместное фото со своей команды из академии Рафаэля Надаля.

«Большое спасибо академии Рафаэля Надаля за то, что приняли меня и мою команду во время подготовки к грунтовому сезону», — подписал фото Карацев.

Фото: из личного архива Аслана Карацева

Фото: из личного архива Аслана Карацева

Карацев не полетел в США для участия в турнирах серии «Солнечного дубля» — «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. В последний раз Карацев выходил на корт 20 февраля на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар). В первом круге соревнований он встречался с австралийцем Джэйсоном Каблером, Аслан проиграл первый сет со счётом 6:7 (4:7), а во второй партии снялся.

Карацев — чемпион трёх турниров на уровне ATP. В данный момент он занимает 107-ю строчку в рейтинге ATP.