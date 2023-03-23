Фрэнсис Тиафо: необходимо разрешить теннисным фанатам разговаривать во время матчей

14-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался за введение в теннис баскетбольной культуры боления.

«Думаю, что необходимо разрешить теннисным фанатам разговаривать во время матчей, двигаться по трибунам. Представить, что вы пришли на баскетбол и молчите, невозможно. Исключением может быть Уимблдон как часть сохранения традиций. Во всём остальном пора меняться и привлекать молодёжь в теннис», — приводит слова Тиафо Forbes.

Ранее Тиафо принял участие в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Тиафо дошёл до полуфинала, где проиграл чемпиону US Open – 2021, бывшей первой ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву со счётом 5:7, 6:7 (4:7). В данный момент Фрэнсис готовится к выступлению на «Мастерсе» в Майами (США).