Фрэнсис Тиафо: необходимо разрешить теннисным фанатам разговаривать во время матчей
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14-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался за введение в теннис баскетбольной культуры боления.
«Думаю, что необходимо разрешить теннисным фанатам разговаривать во время матчей, двигаться по трибунам. Представить, что вы пришли на баскетбол и молчите, невозможно. Исключением может быть Уимблдон как часть сохранения традиций. Во всём остальном пора меняться и привлекать молодёжь в теннис», — приводит слова Тиафо Forbes.
Ранее Тиафо принял участие в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Тиафо дошёл до полуфинала, где проиграл чемпиону US Open – 2021, бывшей первой ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву со счётом 5:7, 6:7 (4:7). В данный момент Фрэнсис готовится к выступлению на «Мастерсе» в Майами (США).
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