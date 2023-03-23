Анастасия Потапова уверенно обыграла украинку Марту Костюк на старте турнира в Майами

26-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 2 апреля.
В стартовом для себя матче Потапова (27) обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Потапова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 16. На счету Костюк три эйса, шесть двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующей соперницей Потаповой станет победительница матча Кори Гауфф (США, 6) – Ребекка Марино (Канада).
Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
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