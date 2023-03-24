Украинка Марта Костюк отказалась от рукопожатия с Анастасией Потаповой на турнире в Майами

38-я ракетка мира, 20-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в очередной раз не пожала руку россиянке на турнирах WTA.
Костюк встречалась с 26-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Потаповой во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Марта потерпела поражение со счётом 1:6, 3:6. После матчбола Потапова по традиции пошла к сетке, однако Костюк там уже не было. Он была у своей скамейки, собирала вещи и не обращала внимания на Потапову.
Ранее, в финале турнира WTA-250 в Остине Костюк не пожала руку своей сопернице россиянке Варваре Грачёвой, что вызвало неоднозначную реакцию.
Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
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